Kayalıklardan düşen çoban yaralandı

Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde havyan otlatırken kayalıklardan düşen çoban Mustafa Burgaç (55), yaralandı.
Yarbaşı beldesi Merkez Mahallesi'nde gün içerisinde hayvan otlatan çoban Mustafa Burgaç, dengesini kaybedip, kayalıklardan düştü. Burgaç'ın yardım çığlıklarını duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Burgaç, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Burgaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi Kamil ŞEKER
2022-05-25 21:24:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.