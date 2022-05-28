Çiftçilere 'Anız Yakmayın' uyarısı

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, yaptığı açıklama ile çiftçilere anız yakılmaması uyarısında bulundu.

Çukurova’da önemli tarım arazilerine sahip olan Osmaniye’de arpa, buğday gibi tarım ürünlerinde hasat dönemi başladı. Hasat sonrası tarlada kalan anızların yakılmaması konusunda çiftçilere uyarılarda bulunuldu.

Sağlıklı bir tarımsal ve toprakların verimliliği için anız yakma alışkanlığının bırakılması gerektiğini söyleyen Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, “Hububat hasadı sırasında biçim mümkün olduğu kadar alçaktan yaptırılmalıdır. Hububat hasadı yapıldıktan sonra biçerdöverin arkasında bıraktığı sap samandan oluşan namlular balya makinesi ile balyalanarak hayvan yemi olarak veya ahırlarda altlık olarak kullanılabilir. Kalan anız artıkları sap parçalayıcı makineler ile parçalanarak toprağa karıştırılmalıdır. Bu şekilde bir toprak işleme ile anızın toprağa karıştırılması toprağa birçok fayda sağlar ve anız yakmanın doğuracağı zararlar da önlenmiş olur. Anız ve kuru otlarla kaplı boş alanların yakılması yasaktır. Anız yakıldığını gören veya duyan çiftçilerimiz derhal idari ve adli mercilere haber verilmelidir. Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır. Sağlıklı bir tarımsal üretim için mutlak gerekli olan tarla topraklarımızın verimliliğinin korunması kesinlikle anız yakma alışkanlığının bırakılmasına bağlıdır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, her ne sebeple olursa olsun anızların yakılması bakanlığımız talimatları ve valiliğimiz tebliğince yasaklanmıştır. Çiftçilerimizin bu konuda daha duyarlı davranmaları kendileri, çevreleri ve ülkemiz için daha yararlı olacaktır” diye konuştu.

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