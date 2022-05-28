Osmaniye’de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde bulunan bir buğday tarlasında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Tarladan yükselen dumanları fark köylüler durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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