Bakkaldan hırsızlık kamerada

İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'de otomobille gelen, yüzleri maskeli ve şapkalı 2 kişi, kapı kilidini kırıp girdikleri bakkaldan sigara çaldı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 27 Mayıs günü saat 05.00 sıralarında, Toprakkale ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen yüzleri maskeli ve şapkalı 2 kişiden 1'i gözcülük yaparken, diğeri iş yerinin kapı kilidini kırdı. Açılan kapıdan giren şüpheliler, bakkaldaki raflardaki sigaraları plastik sebze kasasına doldurup yine geldikleri araçla kaçtı. Sabah dükkanına gelen iş yeri sahibi, kapının açık olduğunu görüp 112 Acil Çağrı Merkezi´ni aradı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, parmak izi çalışması yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, yüzleri kapalı 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Toprakkale
2022-05-28 12:58:56
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