Osmaniye’de bulunan çakal yavrusu koruma altına alındı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hayvan otlatan vatandaşlar tarafından bulunan çakal yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nde koruma altına alındı.

Kadirli'nin Tozlu köyünde, hayvan otlatmaya çıkan vatandaşlar yavru çakal gördü. Çevrede yaptıkları incelemelerde çakalın annesini bulamayan vatandaşlar, durumu Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından ilk kontrolü yapılan yavru çakal vatandaşlardan teslim alındı. DKMP ekiplerince Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edilen çakal, vakit kaybedilmeden Veteriner Hekim İbrahim Alçı tarafından Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'nde tedaviye alındı. İlk belirlemede vücudunda yara tespit edilemeyen yavru çakalın beslenememekten güçsüz düştüğü anlaşıldı. İlk tedavisi tamamlanan yavru çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde gözlem altına alındı. Doğal yaşam ortamında kendi başına beslenme durumuna gelinceye kadar yavru çakalın, koruma altında tutulacağı öğrenildi.

Öte yandan, merkez Dereobası köyü mevkiinde de bulunan yavru tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'nde koruma altına alındı.

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