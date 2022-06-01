Öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim almak için yarışıyor Osmaniye’de bin 950 öğrencinin başvurduğu sınavda başarılı olan 160 öğrenci 3 yıl boyunca eğitim almaya hak kazanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Geleceğin Teknoloji Yıldızları’ programı çerçevesinde Osmaniye’de kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde siber güvenlik, havacılık, robotik kodlama gibi alanlarda eğitim almak isteyen öğrenciler için düzenlenen deneyap sınavı başladı. Bin 950 öğrencinin başvurduğu sınavda başarılı olan 160 öğrenci 3 yıl boyunca eğitim almaya hak kazanacak.

Türkiye'nin teknoloji alanında gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu ‘Geleceğin Teknoloji Yıldızları’ programı çerçevesinde geleceğin mühendislerinin, teknoloji girişimcilerinin ve bilim adamlarının yetiştirilmesi amacıyla Osmaniye’de kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde eğitim almak isteyen bin 950 öğrenci için yarış başladı. 11 gün boyunca her gün 4 oturum şeklinde yapılacak olan sınav 11 günde tamamlanacak. Sınavda başarılı olan 100 ortaokul öğrenci ile 60 lise öğrencisi 3 yıl boyunca atölyede tasarım, enerji teknolojileri, siber güvenlik, havacılık, robotik kodlama gibi alanlarda eğitim almaya hak kazanacak.

Deneyap sınavıyla ilgili bilgiler veren Gençlik Hizmetleri Müdürü Kadir Dündar, “Deneyap sınavına ortaokullardan 100 öğrenci liselerden de 60 öğrenci alınacak. Biz sınavı kazanan öğrencilerimizle birlikte tam 3 yıl boyunca deneyap atölyelerinde eğitim yapacağız. Bu eğitimlerimiz teknoloji eğitimi adı altında olacak. Tasarım, enerji teknolojileri, siber güvenlik, havacılık, robotik kodlama gibi alanlarda eğitim verilecek. Her 3 ayda bir öğrencilerimiz ürettikleri veya yazdıkları programları sergileyecekler. 3 yıl sonra da eğitim alan öğrencilerimize diploma düzenlenecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.