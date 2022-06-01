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Öldürülen Azra’nın annesi kızının son sözlerini sordu, katili güldü Azra’nın annesi mahkemede yıkıldığı anı anlattı Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren katilin ağırlaştırılmış müebbet ve cinsel saldırıdan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından anne ve baba Azra’nın mezarını ziyaret etti Anne Mezide Haytaoğlu: "Gözümün önünden çocuğumun hayali hiç gitmiyor. Sürekli ciğerimde bıçak saplı içim kan ağlıyor. 50 yıl almış 100 yıl almış 500 yıl almış ben sevinemem ki çocuğum geri yanıma geldi mi yok gelmedi" Baba Mustafa Haytaoğlu, "Kızım bana 'baba kafam nerede', 'ellerim nerede' diyor. Çünkü her çocuğun babası kahramanıdır bilirsiniz" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı

İHA

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'a ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verildi. Karar duruşmasında Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu katille yüzleşerek kızının son sözlerini sordu, bu soruya Mustafa Murat Ayhan'ın cevap vermeyerek anneye sadece güldüğü ortaya çıktı.

Öldürülen Azra’nın annesi kızının son sözlerini sordu, katili güldü Azra’nın annesi mahkemede yıkıldığı anı anlattı Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren katilin ağırlaştırılmış müebbet ve cinsel saldırıdan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından anne ve baba Azra’nın mezarını ziyaret etti Anne Mezide Haytaoğlu: "Gözümün önünden çocuğumun hayali hiç gitmiyor. Sürekli ciğerimde bıçak saplı içim kan ağlıyor. 50 yıl almış 100 yıl almış 500 yıl almış ben sevinemem ki çocuğum geri yanıma geldi mi yok gelmedi" Baba Mustafa Haytaoğlu, "Kızım bana 'baba kafam nerede', 'ellerim nerede' diyor. Çünkü her çocuğun babası kahramanıdır bilirsiniz" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'a ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verildi. Karar duruşmasında Azra’nın annesi Mezide Haytaoğlu katille yüzleşerek kızının son sözlerini sordu, bu soruya Mustafa Murat Ayhan'ın cevap vermeyerek anneye sadece güldüğü ortaya çıktı.
Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldüren Mustafa Murat Ayhan, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında “Kasten öldürme”, “hırsızlık”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “cinsel saldırı” suçlarından 5’inci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada öldürülen Azra’nın annesi Mezide Haytaoğlu, babası Mustafa Haytaoğlu ve taraf avukatları da hazır bulundu. Görülen dava neticesinde Mustafa Murat Ayhan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve cinsel saldırı suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kararın ardından Azra’nın ailesi memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Durmuşsofular köyünde bulunan Azra’nın mezarını ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı mezarlık ziyaretinde anne Mezide Haytaoğlu duruşma salonunda kızının katili ile yüzleştiğini, katile kızının son sözlerini sorduğunu ancak o anlarda nasıl yıkıldığını anlattı. “Kızımın son sözlerini sordum katil ise güldü” diyen Mezide Haytaoğlu, “Mahkeme süreci içeride olduğum anlar çok kötü geçti benim açımdan. Duruşmada bizim bilmediğimiz belirli noktalara değindiler. Hakimden müsaade istedim caniye dedim ki yaptın yaptın da dedim benim çocuğumu en son gören sendin dedim en son sözü ne oldu dedim hiç cevap vermedi. Neden cevap vermiyorsun dedim yaptığının yanında bu cevap ne ki dedim. Sonra beni diğer tarafa götürdüler. Gülmüş bana gülmüş. Son gülen iyi güler. Yani gülmeyeceğim ama gülecek durumun mu kaldı senin. Benim yavrumu yok ettin, kendin de yok oldun yavrum da yok oldu. Her şeyin yok oldu ne oldu hanların sarayların sana mı kaldı. Demek istemiyorum ama diyeceğim. Benim çocuğumu öldürmeden önce ön tarafını kesmiş dilim dilim kesmiş. Bu bana çok koydu fenalaştım. Dün akşamdan bu yana burnum kanıyor. Gözümün önünden çocuğumun hayali hiç gitmiyor. Sürekli ciğerimde bıçak saplı içim kan ağlıyor. 50 yıl almış 100 yıl almış 500 yıl almış ben sevinemem ki çocuğum geri yanıma geldi mi yok gelmedi” dedi.
Gözyaşları içerisinde kızının mezarı üzerindeki çiçekleri koklayan baba Mustafa Haytaoğlu ise kızının kafatası ve bazı parçalarının hala eksik olduğunu belirterek, “Katil ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası aldı. Bu tüm kamuoyunun ve bizlerin yüreğini bir nebzede olsa ferahlattı. Taş üstünde taş kalmasa baş üstünde baş kalmasa benim kızım geri gelmeyecek. Herkes pikniğe gidip bayram yaparken biz kızımızın mezarına geliyoruz. Ağlıyorum ve ağladığım için utanmıyorum. Çünkü ben bir babayım. Kızımın kafası yok, elleri yok, baldırı yok. Dün mahkemede sorduk çocuğumuz geri gelmeyecek. Her mezarlığa gelişimizde bizim ayak seslerimizi duyarmış. Tamam dinen insan öldüğünde vücut bütünlüğü sağlanır ama bizim psikolojimiz de çok önemli. Çocuğumun mezarına geldiğimde her yerim titriyor. Kızım bana 'baba kafam nerede', 'ellerim nerede' diyor. Çünkü her çocuğun babası kahramanıdır bilirsiniz” diye konuştu.

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