Osmaniye’de “Yaşam İçin Osmaniye OSB” fotoğraf sergisi

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Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından “Yaşam İçin Osmaniye OSB” fotoğraf sergisi açıldı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 17 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Yaşam için Osmaniye OSB” fotoğraf sergisi açtı. Sergisinin açılışına Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Musa Gönül’ün sergi hakkında verdiği bilgilerin ardından Vali Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları “Yaşam İçin Osmaniye OSB” isimli fotoğraf sergisinin açılışını “hayırlı olsun” dilekleriyle gerçekleştirdiler. Açılışın ardından sergiyi gezen Vali Yılmaz ve protokol mensupları sergilenen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

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