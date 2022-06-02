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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Yeşil Vatan Tırı"na öğrencilerden yoğun ilgi

İHA

"Yeşil Vatan Tırı"na öğrencilerden yoğun ilgi

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Yeşil Vatan Tırı’na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl birçok ilde yaşanan orman yangınlarının ardından bilinçlendirme amaçlı ‘Yeşil Vatan Tırı’ bu sene Türkiye turuna çıktı. Tur çerçevesinde Osmaniye’ye gelerek Masal Park Meydanı'na kurulan alan ile çocuklara orman sevgisi aşılandı. Özellikle ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılımının yoğun olarak sağlandığı etkinlikte çocuklar, ormanda yetişen ağaçları öğrenirken orman zararlısı böcekler ve yangında personellerin giydiği kıyafetleri de inceledi. Ayrıca kurulan geçici bahçede de öğrenciler fidan dikmeyi öğrendi.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından çocuklara ağaç ve orman sevgisi aşılamak ve geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarının ardından bilinçlendirme amaçlı hazırlanan "Yeşil Vatan Tırı" Türkiye turuna Osmaniye ile devam ediyor. Masal Park’ta kurulan "Yeşil Vatan Tırı"nı ziyaret eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz’dan bilgi aldı. Programa Osmaniye Orman İşletme Müdürü İsmail Dilek ve Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.
‘Yeşil Vatan Tırı’nı ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz da öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre sohbet edip vakit geçiren Yılmaz, ardından tırla ilgili bilgiler aldı. Emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Yılmaz, vatandaşları tırı gezmeye davet etti.

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