Toz yağdı sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu Osmaniye’de etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye’de dün akşam saatlerinde etkili olan toz bulutu kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, kum tanelerinden dolayı çamur olan otomobillerin sürücüleri de sabah saatlerinde yıkamacıların yolunu tuttu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Suriye üzerinden gelecek olan toz taşınımlarına karşı uyarılarda bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye'de dün akşam saatlerinde toz bulutu etkili oldu. Gece boyunca etkisini sürdüren toz bulutu kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Savrulan kum tanecikleri hafif yağmur yağışıyla birleşince ortaya çıkan çamur otomobillerin rengini değiştirdi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar da otomobillerinin üzerinde oluşan çamur tabakasını görünce güne yıkamacıların yolunu tutarak başladı. Oto yıkamacılarda otomobillerini yıkatan sürücüler, daha sonra işe gitmek için yollarına koyuldu.

Oto yıkamacılarda kuyruk oluştuğunu ifade eden vatandaşlar, Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle araçlarının kirlendiğini ve yıkatmaya getirdiklerini söyledi.

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