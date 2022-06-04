Osmaniye’de fenilketonüri hastalarına gıda desteği

Osmaniye Belediyesi tarafından fenilketonüri hastalarına düşük proteinli glutensiz gıda paketi desteği devam ediyor.

Osmaniye Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde kent genelinde bulunan fenilketonüri hastaları için içerisinde proteinsiz gıda malzemelerinin bulunduğu gıda paketlerini dağıtmaya devam ediyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, “Ailelerimiz bu çocuklarımızın ihtiyaçlarını ve onların özel yiyeceklerini karşılamakta zorlandığı zamanları oluyor. Yerel yönetim olarak bizler, bu destekleri inancımız ve kardeşlik hukukumuz adına yavrularımızın, değerli ailelerinin her aşamada elinden tutmak, çocuklarımızın yaşama daha güvenle ve gülerek bakmasını sağlayabilmek açısından yanlarında olmak zorundayız. Yavrularımıza şifa temenni ederken kıymetli ailelerine Cenabı Mevla’dan güç niyaz ediyorum. Allah’ın izniyle Osmaniye Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağız” diye konuştu.

Yüksek fiyatlı olan bu ürünleri almanın zor olduğunu belirten hasta ve hasat yakınları da düzenli olarak desteğini sürdüren Belediye Başkanı Kadir Kara’ya teşekkür ettiler.

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