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Karaçay'da çalışmalar sürüyor Vali Yılmaz, Karaçay deresinde devam çalışmaları inceledi

İHA

Karaçay'da çalışmalar sürüyor Vali Yılmaz, Karaçay deresinde devam çalışmaları inceledi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Karaçay Deresi Altyapı İyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.
Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı, DSİ 64. Şube Müdürü Mehtap Eker ile birlikte inceleme yapan Vali Erdinç Yılmaz, devam eden çalışmalar hakkında Harita Mühendisi Semih Demirbaş’tan bilgiler aldı. Proje çerçevesinde 1 büyük teras ve 5 seyir terası ile müzikli ve ışıklı bir fıskiye sisteminin alt yapısının tamamlandığını ifade eden Demirbaş, DSİ tarafından yapılacak olan su geçirimsizlik tabakası tamamlandıktan sonra fıskiye sistemi ile terasların tamamlanacağı ve lastik bendin montajı ve testleri yapılıp, suyun tutulacağını belirtti.
İncelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, “Karaçay'da çalışmalar gayretle devam ediyor. Karaçay bizim için öncelikli projelerden biri, tamamlandığında burada su sporları da yapılabilecek. İnanıyorum ki bu proje tamamlandığında Osmaniye'mize değer katacak" diye konuştu.

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