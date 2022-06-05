Osmaniye'de sinekle mücadele

Osmaniye’de sinek üreme alanlarında tarama ve ilaçlama işlemleri aralıksız sürdürülüyor.

Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ULV ve Mist Blower cihazları ile donatılan araçlarla sinek üreme alanlarında tarama ve ilaçlama işlemlerine devam ediyor. Çalışmalarda vatandaşlara sorunsuz bir yaz yaşatmak hedefleniyor.

Belediye Başkanı Kadir Kara, yürütülen çalışmalarda vatandaşların desteğinin önemli olduğunu belirterek, “Sinekle mücadele de belediye olarak şehrimiz genelinde kısıtlama günleri de dahil olmak üzere aralıksız mücadelemizi sürdürüyoruz. İlaçlama ekiplerimiz tüm mahallelerimizde üreme alanlarında ve sokaklarımızda ilaçlama işlemlerini titizlikle yapıyor. Çalışmalarımızın ve mücadelemizin başarılı olması için bu konuda vatandaşların desteği çok önemli. Osmaniye'de halkımıza sorunsuz bir yaz yaşatmak için sinek ve haşerelerle mücadelemiz aralıksız bir şekilde sürecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.