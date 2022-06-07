Osmaniye´de metruk bina çöktü: 1 yaralı

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İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye, (DHA)OSMANİYE´nin Toprakkale ilçesinde, tek katlı metruk binada çökme meydana geldi. Binanın enkazından çıkarılan 1 kişi, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeyh Şamil Sokak'ta bulunan tek katlı kullanılmayan binada saat 14.45 sularında henüz nedeni bilinmeyen çökme meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı kurtarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme sonrası enkaz altında kalarak yaralanan 1 kişi kurtarılarak hastaneye götürüldü. AFAD ekiplerince enkaz kontrol edilerek, başka birinin olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Toprakkale İbrahim EMÜL

2022-06-07 16:41:29



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