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Osmaniye'de gök gürültülü kuvvetli yağış uyarısı

İHA

Meteoroloji, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği Osmaniye için gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Osmaniye'de gök gürültülü kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği Osmaniye için gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve vatı yönlerden hafif yağış ile birlikte yer yer kuvvetli olarak esecek.
Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, yükseklerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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