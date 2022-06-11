Çiçek açan ayçiçeği tarlaları görsel şölen sundu Sarı ve yeşil tonlara bürünen ayçiçeği tarlalarındaki masalsı manzara havadan görüntülendi

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Osmaniye’de çiçek açan ayçiçeği tarlalarının sarı ve yeşil tonlara bürünmesiyle ortaya masalsı manzaralar çıkarken, seyri doyumsuz görsel şölen havadan görüntülendi.

Verimli tarım arazileri üzerinde yer alan Osmaniye’de yıl boyunca onlarca tohum bereketli topraklarla buluşurken, nisan ayında ekilen yağlık ayçiçeği tarlaları da çiçek açtı. Sarı ve yeşil tonların hakim olduğu tarlalarda oluşan masalsı manzaralar havadan görüntülendi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu tarlalarda ortaya çıkan görsel şölen, seyri doyumsuz güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

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