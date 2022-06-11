Ormanda ele geçirilen 55 bin kök kenevir imha edildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de jandarma ekiplerince ormanda ele geçirilen 55 bin kök kenevir, yakılarak imha edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadirli ilçesi mülki sınırlarında yer alan ormanda kenevir bitkisi ekili olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Arazide, narkotik köpekleri `Örtü´ ve `Resif´ ile yapılan arama tarama faaliyetinde ekili vaziyette boyları 1 ila 1,5 metre arasında değişen 55 bin kök kenevir, 2 jeneratör, 1 su motoru ve 400 metre sulama hortumu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Sökülen kenevir, numuneler alındıktan sonra yakılarak imha edildi. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu' kapsamında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-06-11 11:07:46
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