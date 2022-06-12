Osmaniye’de voleybol aday hakemli kursu başladı

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Voleybol Aday Hakemlik Kursu 66 kursiyerin katılımıyla başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği işbirliğinde 1012 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Voleybol Aday Hakemlik Kursu 66 katılımcıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, “Voleybol branşında yakın zamanda biten ‘Evinin Sultanları’ ve devam eden ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvaları’ ile önemli bir ivme yakalandı. Kent genelinde voleybol branşına karşı ayrı ve özel bir ilgi olduğunu görüyoruz. Mevcut hakemlerimiz birlikte aramıza katılacak arkadaşlarımızla gerektiğinde aynı anda daha fazla yerde müsabaka yapabilecek kabiliyete sahip olacağız” dedi.

Adaylar eğitim sonunda yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınav sonucuna göre Voleybol Aday Hakemi olmaya hak kazanacaklar.

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