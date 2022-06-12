Osmaniye’de voleybol aday hakemli kursu başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de voleybol aday hakemli kursu başladı

İHA

Osmaniye’de voleybol aday hakemli kursu başladı

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Voleybol Aday Hakemlik Kursu 66 kursiyerin katılımıyla başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği işbirliğinde 1012 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Voleybol Aday Hakemlik Kursu 66 katılımcıyla başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, “Voleybol branşında yakın zamanda biten ‘Evinin Sultanları’ ve devam eden ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvaları’ ile önemli bir ivme yakalandı. Kent genelinde voleybol branşına karşı ayrı ve özel bir ilgi olduğunu görüyoruz. Mevcut hakemlerimiz birlikte aramıza katılacak arkadaşlarımızla gerektiğinde aynı anda daha fazla yerde müsabaka yapabilecek kabiliyete sahip olacağız” dedi.
Adaylar eğitim sonunda yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınav sonucuna göre Voleybol Aday Hakemi olmaya hak kazanacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de kaçakçılık operasyonları
YEREL HABERLER Osmaniye'de kaçakçılık operasyonları
Osmaniye’de eve giren yılanı itfaiye yakaladı
YEREL HABERLER Osmaniye’de eve giren yılanı itfaiye yakaladı
Dikiş kursunda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Dikiş kursunda çıkan yangın söndürüldü
Ormanda ele geçirilen 55 bin kök kenevir imha edildi
YEREL HABERLER Ormanda ele geçirilen 55 bin kök kenevir imha edildi
Çiçek açan ayçiçeği tarlaları görsel şölen sundu Sarı ve yeşil tonlara bürünen ayçiçeği tarlalarındaki masalsı manzara havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Çiçek açan ayçiçeği tarlaları görsel şölen sundu Sarı ...
Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline başarı belgesi
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline başarı belgesi
Devlet desteğiyle 100 koyunluk sürü sahibi oldu
YEREL HABERLER Devlet desteğiyle 100 koyunluk sürü sahibi oldu
OKÜ’de mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER OKÜ’de mezuniyet coşkusu
Osmaniye’de 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Osmaniye’de 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü
Vali kolları sıvadı, tarlaya girip biçerdöverle buğday hasadı yaptı Vali Yılmaz: “450 bin dekar alandan yaklaşık 200 bin ton buğday elde ediliyor” “Biz her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız”
YEREL HABERLER Vali kolları sıvadı, tarlaya girip biçerdöverle ...
Çalınan tarım aleti bulunup sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Çalınan tarım aleti bulunup sahibine teslim edildi
Meslek liseli öğrenciler 275 ailenin yüzünü güldürdü Osmaniye’de “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi çerçevesinde meslek liseli öğrenciler 275 ailenin evinde tamirat tadilat yaptı
YEREL HABERLER Meslek liseli öğrenciler 275 ailenin yüzünü ...
Üniversite öğrencileri el emeği göz nuru eserlerini sergiledi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri el emeği göz nuru eserlerini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.