2 aydır ağrıdan kıvranıyordu, hastaneye kaldırıldı Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü 2 aydır acı çekip feryat eden genç için harekete geçti

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde zona teşhisi konulduktan sonra yapılan bir iğne ile kolu simsiyah olan ve çektiği ağrıdan dolayı feryat eden 32 yaşındaki Erdal Bostanoğlu için Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.



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