Osmaniye’de hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı Uğurlama töreninde bazı hacı adayları gözyaşlarını tutamazken uğurlama sırasında da duygusal anlar yaşandı

Osmaniye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi. Törende bazı hacı adayları gözyaşlarını tutamazken uğurlama sırasında da duygusal anlar yaşandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları için Osmaniye Müftülü tarafından Cumhuriyet Meydan’ında uğurlama programı düzenlendi. Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından protokol konuşmalarıyla devam eden programa 170 hacı adayının yanı sıra hacı adaylarının yakınları ile vatandaşlar katıldı. Merasim programında bazı hacı adayları gözyaşlarını tutamazken uğurlama sırasında da hacı adayları ile yakınlarının kucaklaşmasında duygusal anlar yaşandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak, “Rabbim 2 yıl aradan bunu nasip etti. Osmaniye’de 170 tane hacı adayımız inşallah bugün itibariyle bu kutsal yolculuğa çıkacaklar. Ne güzel insanlarsınız. Rabbim sizleri huzuruna çağırıyor” dedi.

Hacı adaylarına hayırlısıyla gidip dönmeyi dileyen Vali Erdinç Yılmaz, “Allah yolunuzu açık etsin. Bu kutsal görevde yola çıktınız. Ne güzel ki Allah size bu yola çıkmayı nasip etti. İnşallah dualarımızla hayırlısıyla hac görevinizi tamamlayıp geri cennet vatanımıza dönmenizi bekleyeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından hacı adayları kutsal topraklara dualar eşliğinde uğurlandı.

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