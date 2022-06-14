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Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı Aniden bastıran kuvvetli yağışta yağmur sularına teslim olan bir evde bulunan çocuklar ölümden döndü Evini sel suları basan kadın: “Duvar yıkıldı çocukları komşulara zor yetiştirdik” Sağanak sonrası evlerinde mahsur kalan çocuklar ve vatandaşlar traktör yardımıyla güvenli alana taşındı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyarıda bulunduğu Osmaniye’de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu

İHA

Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı Aniden bastıran kuvvetli yağışta yağmur sularına teslim olan bir evde bulunan çocuklar ölümden döndü Evini sel suları basan kadın: “Duvar yıkıldı çocukları komşulara zor yetiştirdik” Sağanak sonrası evlerinde mahsur kalan çocuklar ve vatandaşlar traktör yardımıyla güvenli alana taşındı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyarıda bulunduğu Osmaniye’de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu

Meteorolojinin turuncu kodla uyarıda bulunduğu Osmaniye’de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken bir sokak üzerinde bulunan evler de sular altında kaldı. Can pazarının yaşandığı olayda evini su basan kadın, çocuklarının son anda arka bahçenin duvarından komşulara verdiğini söyledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyarıda bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye’de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla birlikte kent genelinde bir ev ve iş yerini su basarken, Mevlana Mahallesi 1 numaralı sokak da yağıştan nasibini aldı. Aniden bastıran kuvvetli yağışla birlikte kısa sürede sokak suyla dolarken, sokak üzerinde bulunan evler de sular altında aldı. Evlerin önünde bulunan otomobillerinde sel suları içerisinde kaldığı olayda, su basan evlerin birisinde can pazarı yaşandı. Çocukları evde bırakıp bakkala gittiği sırada evini su bastığını söyleyen bir kadın, içeriye girdiğinde çocukların sular altında kaldığını daha sonra evinin arka bahçesindeki duvarın üzerinden komşularına verdiğini söyledi. Olaydan sonra Mevlana Mahallesi Muhtarı İsmail Coşkun ve mahalleli bir araya gelerek, suyun içerisinde kalan çocukları traktör yardımıyla bulundukları yerden güvenli alana taşıdılar. Diğer aile bireylerinin de kurtarıldığı olayda su basan evlerin odaları da kameralara yansıdı. Eşyaların tamamen su altında kaldığı evlerde bazı eşyaların su üzerinde yüzdüğü görüldü.
Öte yandan kent genelinde yaşanılan olumsuzlukların çözüme kavuşturulması adına 112 Acil Komuta Merkezi başta olmak üzere, Osmaniye Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ile polis ekiplerinin alarma geçirildiği öğrenildi.

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