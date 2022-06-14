Polis oyuncak ayının ağırlığından şüphelendi, içinden silah çıktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evde yapılan aramada oyuncak ayının ağırlığından şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları incelemede ayının içine saklanmış halde tabanca buldu.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine M.C. isimli bir şahsın evinde arama yaptı. Genel aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamayan ekiplerin dikkatini evin bir odasında bulunan oyuncak ayı çekti. Ayıyı kaldırdıklarında normalinden ağır olduğunu fark eden ekipler, yaptıkları incelemede arka kısmında açıklık olduğunu fark etti. Oyuncak ayının içine saklanan ruhsatsız tabanca polisin dikkati sayesinde ele geçirilirken M.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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