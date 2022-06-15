Amanos Dağları’nda gökkuşağı şöleni Osmaniye’de etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı

Osmaniye’de etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası Amanos Dağları üzerinde ortaya çıkan gökkuşağı seyrine doyumsuz görsel şölen sundu.

Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı kentler arasında yer alan Osmaniye’de yaklaşık 2 gündür etkili olan sağanak yağış kent genelinde bazı olumsuzlukları beraberinde getirirken, kuvvetli yağış sonrasında Amanos Dağları üzerinde ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen sundu. Yağmur bulutlarının dağılması ve güneşin kendisini göstermesiyle ortaya çıkan ve kendisine hayran bırakan gökkuşağı kent genelinde seyredilebildi. Amanos Dağları semalarında renk cümbüşüyle etkisi gösteren gökkuşağı yaklaşık 1 saat boyunca izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Öte yandan, sağanak yağışın ardından Amanos Dağları eteklerinde oluşan sis bulutları da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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