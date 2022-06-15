Toroslar EDAŞ, Osmaniye´ye 8 yılda 445 milyon liralık yatırım yaptı



OSMANİYE, (DHA) Toroslar EDAŞ, Osmaniye´deki çalışmalarına elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013 yılından bu yana aralıksız devam ediyor. Osmaniye´deki çalışmalar kapsamında kente 445 milyon liralık bir yatırım yapıldı.Toroslar EDAŞ elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013´ten 2021 yılı sonuna kadar, Osmaniye özelinde 445 milyon lira (2021-Haziran fiyatlarıyla) tutarında yatırım gerçekleştirdi.Elektriğin modern hayatın her aşamasında taşıdığı önemin bilinciyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, mevzuata tam uyumla yerine getirdiği faaliyetleri çerçevesinde yeni yatırımları devreye aldı, ayrıca şebeke ve ekipmanların bakımlarını da tamamladı.Bu kapsamda 445 milyon lira tutarındaki yatırımlara ek olarak şirket, 2017-2021 yıllarını kapsayan dönemde yaklaşık 71 milyon lira bütçeli bakım çalışması gerçekleştirdi. Bakım çalışmaları kapsamında 13 bin 716 km havai/yeraltı şebeke hattı bakımı ile 16 bin 658 adet ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi.Ana sorumlulukları arasında elektrik dağıtım şebekesinin; işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya 3. şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler bulunan şirket, devir tarihinden bu yana Osmaniye´nin gücüne güç kattı. Yer altı şebeke uzunluğu yaklaşık 1,8 katına çıkarıldı, 110 bini aşkın arıza giderildi

Toroslar EDAŞ bu süreçte yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 84, trafo kurulu gücü ise yüzde 85 oranında artırarak ihtiyaca yönelik çözümler sundu.Bu kapsamda Osmaniye´ye 236 megavat kurulu gücünde olan 581 adet trafo, 416 kilometre yeraltı alçak gerilim hattı, 173 kilometre yeraltı orta gerilim hattı, 920 kilometre havai alçak gerilim hattı ve 228 kilometre havai orta gerilim hattı şebeke unsurları elektrik dağıtım şebekesine ilave edildi.Şebeke bakım ve arıza işlemlerini de aynı kalite ve özveriyle karşılayan Toroslar EDAŞ, 8 yıldır hizmet verdiği Osmaniye´de 112 bin 23 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı. 1.6 MİLYONUN ÜZERİNDE MÜŞTERİ TALEBİ KARŞILANDIŞirket, hem artan enerji talebini karşılamak hem de doğası gereği süresi ve zamanlaması belirsiz olan arıza kaynaklı plansız kesintileri engellemek için yatırımlarını sürdürdü.

Yatırımların devreye alınmasında saha çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği için zorunlu olan planlı kesintileri dikkatle gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, bu kesintilerin müşterileri olumsuz etkilememesi için kesintiye ilişkin zaman ve konum bilgilerini 48 saat öncesinden internet sitesinde paylaştı. İletişim ve adres bilgilerini güncel tutan müşterilerine de bu bilgileri kısa mesaj yoluyla iletti. Toroslar EDAŞ, planlı veya plansız kesintilerle birlikte müşterilerin ihtiyaç duyacağı tüm konularda müşterilerine yardımcı olmak için 375 Çağrı Merkezi çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor.Toroslar EDAŞ, Osmaniye´deki çalışmalarına elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013 yılından bu yana aralıksız devam ediyor. Osmaniye´deki çalışmalar kapsamında kente 445 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirildi.

DHA-Ekonomi Türkiye-Osmaniye DHA

2022-06-15 12:51:12



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