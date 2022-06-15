Toroslar EDAŞ, Osmaniye´ye 8 yılda 445 milyon liralık yatırım yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar EDAŞ Osmaniye’ye 8 yılda 445 milyon liralık yatırım yaptı

İHA

Toroslar EDAŞ Osmaniye’ye 8 yılda 445 milyon liralık yatırım yaptı

Hizmet verdiği tüm illerde kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Toroslar EDAŞ, Osmaniye’deki çalışmalarına elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013 yılından bu yana aralıksız devam ediyor.

Toroslar EDAŞ elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013’ten 2021 yılı sonuna kadar, Osmaniye özelinde 445 milyon lira (2021Haziran fiyatlarıyla) tutarında yatırım gerçekleştirdi. Elektriğin modern hayatın her aşamasında taşıdığı önemin bilinciyle çalışmalarını sürdüren şirket, mevzuata tam uyumla yerine getirdiği faaliyetleri çerçevesinde yeni yatırımları devreye aldı, ayrıca şebeke ve ekipmanların bakımlarını da tamamladı.

Şirketin çalışmaları hakkında şu bilgiler verildi:
445 milyon lira tutarındaki yatırımlara ek olarak şirket, 20172021 yıllarını kapsayan dönemde yaklaşık 71 milyon lira bütçeli bakım çalışması gerçekleştirdi. Bakım çalışmaları kapsamında 13 bin 716 kim havai/yeraltı şebeke hattı bakımı ile 16 bin 658 adet ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi. Ana sorumlulukları arasında elektrik dağıtım şebekesinin; işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya 3’üncü şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler bulunan şirket, devir tarihinden bu yana Osmaniye’nin gücüne güç kattı.

Yer altı şebeke uzunluğu yaklaşık 1,8 katına çıkarıldı, 110 bini aşkın arıza giderildi
Şirket bu süreçte yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 84, trafo kurulu gücü ise yüzde 85 oranında artırarak ihtiyaca yönelik çözümler sundu. Bu kapsamda Osmaniye’ye 236 megavat kurulu gücünde olan 581 adet trafo, 416 kilometre yeraltı alçak gerilim hattı, 173 kilometre yeraltı orta gerilim hattı, 920 kilometre havai alçak gerilim hattı ve 228 kilometre havai orta gerilim hattı şebeke unsurları elektrik dağıtım şebekesine ilave edildi. Şebeke bakım ve arıza işlemlerini de aynı kalite ve özveriyle karşılayan Toroslar EDAŞ, 8 yıldır hizmet verdiği Osmaniye’de 112 bin 23 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.

1.6 milyonun üzerinde müşteri talebi karşılandı
Şirket, hem artan enerji talebini karşılamak hem de doğası gereği süresi ve zamanlaması belirsiz olan arıza kaynaklı plansız kesintileri engellemek için yatırımlarını sürdürdü.
Yatırımların devreye alınmasında saha çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği için zorunlu olan planlı kesintileri dikkatle gerçekleştiren şirket, bu kesintilerin müşterileri olumsuz etkilememesi için kesintiye ilişkin zaman ve konum bilgilerini 48 saat öncesinden internet sitesinde paylaştı. İletişim ve adres bilgilerini güncel tutan müşterilerine de bu bilgileri kısa mesaj yoluyla iletti.

Şirket, planlı veya plansız kesintilerle birlikte müşterilerin ihtiyaç duyacağı tüm konularda müşterilerine yardımcı olmak için 375 Çağrı Merkezi çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Müşteriler için geliştirilen farklı kanallar olan; 186 Çağrı Merkezi, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, Toroslaredas.com.tr Web Sitesi, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve sosyal medya kanallarında olmak üzere gelen toplam 1 milyon 604 bin başvuru değerlendirilerek müşterilerin talepleri karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar EDAŞ, Osmaniye´ye 8 yılda 445 milyon liralık yatırım yaptı
YEREL HABERLER Toroslar EDAŞ, Osmaniye´ye 8 yılda 445 milyon liralık ...
"Kız Kardeşim" eğitimine katılanlara belgeleri verildi
YEREL HABERLER "Kız Kardeşim" eğitimine katılanlara belgeleri ...
Amanos Dağları’nda gökkuşağı şöleni Osmaniye’de etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı
YEREL HABERLER Amanos Dağları’nda gökkuşağı şöleni Osmaniye’de ...
Osmaniye’de kaçak sigara operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Osmaniye’de kaçak sigara operasyonuna 1 tutuklama
Polis oyuncak ayının ağırlığından şüphelendi, içinden silah çıktı
YEREL HABERLER Polis oyuncak ayının ağırlığından şüphelendi, içinden ...
Çocuklarını selde kurtaran anne o anları gözyaşı dökerek anlattı Aniden bastıran kuvvetli yağışta dün gece yağmur sularına teslim olan bir evde bulunan çocuklar ölümden döndü Komşularının yardımıyla çocuklarını çıkardığını söyleyen Şeyhanlı, eşyalarının da sular altında kaldığını belirtti
YEREL HABERLER Çocuklarını selde kurtaran anne o anları gözyaşı ...
Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı Aniden bastıran kuvvetli yağışta yağmur sularına teslim olan bir evde bulunan çocuklar ölümden döndü Evini sel suları basan kadın: “Duvar yıkıldı çocukları komşulara zor yetiştirdik” Sağanak sonrası evlerinde mahsur kalan çocuklar ve vatandaşlar traktör yardımıyla güvenli alana taşındı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyarıda bulunduğu Osmaniye’de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can ...
Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Başkan Tarhan: “Belediyemizin tüm birimleri sahada” Kadirli Belediyesi ekipleri sel ve su baskınlarına karşı sahada görev başında
YEREL HABERLER Başkan Tarhan: “Belediyemizin tüm birimleri ...
Osmaniye’de gözaltına alınan 191 kişiden 20’si tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de gözaltına alınan 191 kişiden 20’si ...
Osmaniye’de hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı Uğurlama töreninde bazı hacı adayları gözyaşlarını tutamazken uğurlama sırasında da duygusal anlar yaşandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de hacı adayları dualarla kutsal topraklara ...
Osmaniye'de kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Osmaniye'de kuvvetli yağış uyarısı
Alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde park halinde olan otomobil yanmaya başladı
YEREL HABERLER Alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.