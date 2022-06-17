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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

DHA

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu A.S., H.M. ve H.A.'nın terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyette bulunduğunu tespit etti. Ekipler, sabah saatlerinde şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorguları için jandarma karakoluna götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-06-17 09:45:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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