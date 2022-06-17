Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu A.S., H.M. ve H.A.'nın terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyette bulunduğunu tespit etti. Ekipler, sabah saatlerinde şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorguları için jandarma karakoluna götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-06-17 09:45:41
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