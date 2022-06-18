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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kara: "Şehitlerimizin emaneti ailelerinin daima yanındayız"

İHA

Başkan Kara: "Şehitlerimizin emaneti ailelerinin daima yanındayız"

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, ‘Babalar Günü’ münasebetiyle ziyaret ettiği Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nde şehit aileleriyle bir araya geldi.
Başkan Kadir Kara, Babalar Günü’ dolasıyla Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi’ni ziyaret etti. Dernek binasında gerçekleşen ziyarette Başkan kara, şehitlerin babaları ve aileleriyle bir araya geldi. Kuranı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından şehit aileleri ile birlikte babalar gününe özel hazırlanan pastayı kesen Başkan Kadir Kara, şehitlerin emanetleri babalarının babalar gününü kutlayarak hediye takdim etti.
“Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan değerli ailelerinin daima yanındayız” diye Başkan Kadir Kara; “Sizlerin şahsında tüm şehit ailelerimizin babalarının babalar gününü kutluyorum. Sizler bu vatanın var olması ebet müddet yaşaması uğruna gözünü kırpmadan bu toprakları kanlarıyla sulayan evlatlarınızın bizlere emanetisiniz. Bizler sizlere layık olabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti en üst düzeyde göstermeye gayret ediyoruz. Birlik beraberlik her şeyin başıdır. Bizler şehitlerimizin gözlerini kırpmadan toprağa döktükleri kanlarının hürmetine bu toprakların her türlü düşmana karşı dimdik ayakta duracağına ve sonsuza dek yaşayacağına inancımız tamdır. Bu duygularla değerli dernek başkanımızın ortaya koymuş olduğu çok anlamlı faaliyetleri sebebiyle sizlerin huzurunda şahsına teşekkür ediyor babalar gününüzü kutluyorum” dedi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ise, “Osmaniye Belediye Başkanımız Sayın Kadir Kara, aziz şehitlerimizin babalarının, babalar gününü kutlamak için derneğimize bulundukları ziyaretlerinden dolayı çok memnunuz. Her zaman olduğu gibi bugün de bizleri ve şehit ailelerimizi yalnız bırakmayan Şehit ailelerinin yanlarında oldukları için belediye başkanımıza ve tüm ekibine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” dşye konuştu.

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