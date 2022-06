Osmaniye’de rahvan at yarışları nefes kesti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde düzenlenen rahvan at yarışları nefes kesen mücadeleler ile başladı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu öncülüğünde Düziçi Rahvan Atlar Spor Kulübü tarafından düzenlenen rahvan at yarışları başladı. Nefes kesen yarışlarda jokeyler bozuk almamak için atlarını son hızla sürerken art arda bozuk alan daha sonra da rahvan koşamayan atlar pist dışı bırakıldı. Yüzlerce seyircinin katılımıyla gerçekleşen yarışların sonunda birinci olanlara kupaları takdim edilecek.

Düziçi Rahvan Atlar Kulüp Başkanı Ali Çalık, “Bugün Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Düziçi ilçesinde düzenlenen rahvan at yarışları başladı. Yöresel olarak 36 bölgede yapılıyor. Geçen yıl katılım çok güzeldi. Rahvan at yarışlarını bir yerde yapıyoruz” diye konuştu.

