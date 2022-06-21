Osmaniye’de izci öğrencilere moral kampı

Osmaniye Belediyesi, 20212022 eğitim öğretim yılının tamamlanması ardından izci öğrenciler için kamp düzenledi.

Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü organizasyonunda düzenlenen ve 3 gün süren kamp Aslantaş Doğa ve İzcilik Kamp alanında gerçekleşti. Yaklaşık 150 öğrencinin katılım gösterdiği karne haftası moral ve motivasyon kampında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çevre ve doğa bilincinin de öğrencilere aşılandığı kampta farkındalık oluşturmak adına çevre etkinlikleri de yapıldı. Çevre etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler orman yangınlarının önüne geçmek için ormanlık alandan cam şişe, pet şişe, metal kutu ve çöp topladı.

Kampa katılan öğrenciler desteklerden dolayı Belediye Başkanı Kadir Kara’ya teşekkür ettiler.

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