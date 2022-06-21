Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polise verdiği cevapla milyonların yüreğine dokunan Ayşe’ye Devlet Bahçeli sahip çıktı YKS’ye gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Ayşe Sabancalı, Devlet Bahçeli’nin burs vermesinin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi Osmaniye Vakfı tarafından tüm eğitim ihtiyaçlarının karşılanacağı Ayşe Sabancalı’nın “Bütün veliler kapıdayken beni bekleyecek birisi yoktu” diye verdiği cevap ikinci kez yürekleri burktu

İHA

Polise verdiği cevapla milyonların yüreğine dokunan Ayşe’ye Devlet Bahçeli sahip çıktı YKS’ye gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Ayşe Sabancalı, Devlet Bahçeli’nin burs vermesinin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi Osmaniye Vakfı tarafından tüm eğitim ihtiyaçlarının karşılanacağı Ayşe Sabancalı’nın “Bütün veliler kapıdayken beni bekleyecek birisi yoktu” diye verdiği cevap ikinci kez yürekleri burktu

Osmaniye’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Ayşe Sabancalı, ailesine ulaşmaya çalışan görevli polislere “Annem de babam da vefat etti” şeklinde verdiği cevapla yürekleri burkmuştu. Yakınlarının kimliği getirmesiyle sınava zamanında giren Sabancalı’ya Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sahip çıktı. Osmaniye Vakfı tarafından tüm eğitim ihtiyaçlarının karşılanacağı Ayşe Sabancalı’nın “Bütün veliler kapıdayken beni bekleyecek birisi yoktu” diye verdiği cevap ikinci kez yürekleri burktu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), sınavına Osmaniye Anadolu Lisesi’nde giren Ayşe Sabancalı, giriş kapısında polis ekiplerince yapılan belge kontrolünde kimliğini unuttuğunu fark etti. Gözyaşlarına boğulan Sabancalı’yı giriş kapısında görevli polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Yaşadığı şokun ardından polis ekiplerine verdiği numaradan aile yakınlarıyla görüşen genç kız, kimliğinin geleceğini anlamasıyla biraz da olsa sakinleşmişti. Gözyaşları içerisinde beklerken gelen telefonla koşmaya başlayan genç kızın kimliğine kavuşma anı İhlas Haber Ajansı kameralarına anbean yansımıştı.
Yaşanılan olayın ardından Ayşe Sabancalı, bugün evinin kapısını gazetecilere açtı. Teyzesinin kızı Gülhan Gürsoy ile eniştesi Erol Gürsoy ve kuzeni Zehra Gürsoy ile birlikte merkeze bağlı Dereobası köyünde yaşayan Ayşe Sabancalı’ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sahip çıktı. Osmaniye Vakfı tarafından eğitim masraflarının karşılanacağı Sabancalı, Devlet Bahçeli’nin burs vermesinin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.
Kimliğini Ayşe’ye yetiştiren enişte Erol Gürsoy, “Önce Ayşe’yi sınava bıraktık. Telefon numaramı da vermiştim zaten. Bir sorun olursa ulaşsın diye. Ayşe’yi bıraktıktan sonra kızım Zehra’yı bıraktım başka bir okula. O anda da telefon geldi. Ayşe’nin kimliği zaten arabadaydı. Sınava da vakit vardı kimliği yetiştirme vaktim de oldu. Şükürler olsun Ayşe sınava girdi. Medyaya da çıktıktan sonra bizi yalnız bırakmadılar. Devlet Bahçeli Bey, Belediye Başkanı Kadir Kara, Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bulut olsun bizleri yalnız bırakmadılar. Ayşe’nin arkasında olduklarını söylediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.
“Birbirimizi kardeş gibi görüyoruz” diyen kuzen Zehra Gürsoy, “İlk başta şaşırdım. Kendisiyle ayrılırken da bana sarıldı ağladı. Daha sonra beni aradılar. Kendisine telaş yapmaması gerektiğini, babamın kimliğini yetiştireceğini söyledim. Koşarak babamın yanına gittim. Babam da kimliği yetiştirdi. Çok üzüldüm ağladı diye strese girdi diye. Benim Ayşe ile ilk başlarda samimiyetim yoktu, teyzem vefat ettikten sonra sık görüşmeye başladık. Birbirimizi kardeş gibi görüyoruz. Birbirimize çok düşkünüz her şeyi beraber yapmak istiyoruz” diye konuştu.
Devlet Bahçeli’nin burs vermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Ayşe Sabancalı ise, “O an kötü bir histi. Sınava giremeyeceğimi düşündüm. Daha sonra kimliğimi getirdiler ve sınava girebildim. Polisler, öğretmenler ve veliler çok yardım ettiler. Birçok kişi aradı, çok burs teklifi aldım. Osmaniye Vakfı üzerinden Devlet Bahçeli burs vereceklerini söyledi. Devlet üniversitesini kazanamasam bile vakıf üniversitesine gönderebileceklerini söylediler. Çok güzel bir şey bu. İlk başta bazı yorumlar kötüydü. Vidolarımı kaldırtmak istedim ama o kadar çok yayıldı ki kaldırtamazdım. Bütün veliler kapıdayken beni bekleyecek birisi yoktu” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zabıta memuru boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtardı Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde düştüğü suda boğulma tehlikesi geçiren 1 yaşındaki çocuğu zabıta memuru sudan çıkardı
YEREL HABERLER Zabıta memuru boğulma tehlikesi geçiren çocuğu ...
İhtiyaç sahibi vatandaşlara evde kişisel bakım ve banyo hizmeti
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi vatandaşlara evde kişisel bakım ve ...
Osmaniye’de izci öğrencilere moral kampı
YEREL HABERLER Osmaniye’de izci öğrencilere moral kampı
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 8 tutuklama
YEREL HABERLER Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 8 tutuklama
Polise verdiği cevapla milyonların yüreğine dokunan Ayşe konuştu "Babama annem baktı daha sonra da vefat etti. Anneme de ağabeyimle ben baktım. Annem gözümün önünde evde vefat etti" YKS’ye gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Ayşe Sabancanlı, Vali Erdinç Yılmaz’ı ziyaret etti Ayşe, babasını 2016 yılında akciğer kanserinden, annesini de 2021 yılında ALS hastalığından kaybetmiş
YEREL HABERLER Polise verdiği cevapla milyonların yüreğine dokunan ...
Osmaniye’de gözaltına alınan 146 kişiden 8’i tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de gözaltına alınan 146 kişiden 8’i ...
Osmaniye’de rahvan at yarışları nefes kesti
YEREL HABERLER Osmaniye’de rahvan at yarışları nefes kesti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.