Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de elektrik direğine çıkan Celal Çiftçi (35), akıma kapılıp hayatını kaybetti. Çiftçi'nin cansız bedeni, direğe asılı halde bulundu.
Olay, Mimar Sinan Mahallesi 3033'üncü Sokak'ta meydana geldi. Sabah erken saatlerde yoldan geçenler, elektrik direğinde asılı kot pantolonlu siyah tişörtlü kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, akıma kapılıp tellerde baş aşağı asılı duran kişinin Celal Çiftçi olduğu belirlendi. Çiftçi'nin, direkten indirilmesi için çalışma başlatıldı. Tellerdeki enerjinin kesilmesinin ardından itfaiye merdiveniyle ulaşılan Çiftçi'nin cansız bedeni, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-06-23 11:51:07
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