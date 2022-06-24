Osmaniye'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, sıcaklıkların 2 ila 5 derece arasından azalacağı Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Osmaniye genelinde yerel kuvvetli sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 2 ila 5 arasından azalacağı bölgede rüzgar öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli, akşam saatlerinden sonra zaman zaman kuzeyli yönlerden orta kuvvetli olarak esecek.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Adana’nın kuzey kesimleri (Karaisalı, Pozantı, Aladağ, Kozan, İmamoğlu, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli), Mersin’in iç kesimleri (Mut, Gülnar, Silifke’nin kuzeyi, Erdemli’nin kuzeyi, Toroslar, Çamlıyayla, Tarsus’un kuzeyi), Osmaniye il geneli ve Kahramanmaraş’ın batısında (Afşin, Göksun, Andırın, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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