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Sabun Çayı´na giren Anıl boğuldu

DHA

Sabun Çayı´na giren Anıl boğuldu


Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ, (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE´nin Düziçi ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Sabun Çayı´na giren Anıl Deprem (16), boğuldu.
Olay, saat 18.30 sıralarında ilçedeki Sabun Çayı kenarındaki mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Sabun Çayı´na giren Anıl Deprem, bir daha sudan çıkmadı. Arkadaşları, Deprem´i suyun içinde hareketsiz görünce çevredekilerden yardım istedi. Anıl Deprem sudan çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi´ne götürülen Deprem, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Öte yandan Deprem´in, sosyal medya hesabına yazdığı `vakti gelen, gider´ sözü dikkat çekti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi Kamil ŞEKER
2022-06-26 19:56:20

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