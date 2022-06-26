Sabun Çayı´na giren Anıl boğuldu

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Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ, (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE´nin Düziçi ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Sabun Çayı´na giren Anıl Deprem (16), boğuldu.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçedeki Sabun Çayı kenarındaki mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Sabun Çayı´na giren Anıl Deprem, bir daha sudan çıkmadı. Arkadaşları, Deprem´i suyun içinde hareketsiz görünce çevredekilerden yardım istedi. Anıl Deprem sudan çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi´ne götürülen Deprem, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Öte yandan Deprem´in, sosyal medya hesabına yazdığı `vakti gelen, gider´ sözü dikkat çekti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi Kamil ŞEKER

2022-06-26 19:56:20



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