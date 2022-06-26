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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği suda boğuldu.



Olay, Düziçi ilçesi Sabun Çayı Karasu Şelalesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anıl Deprem (16) arkadaşlarıyla birlikte Karasu Şelalesi’ne yüzmeye gitti. Bir süre arkadaşlarıyla birlikte yüzen Deprem, bir anda boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Suyun içerisinden çıkarılan Anıl Deprem’e ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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