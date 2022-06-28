Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 17 tutuklama

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Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 17’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 2127 Haziran tarihleri arasında 35 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 45 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 933.53 gram metamfetamin, 23.42 gram eroin, 5.72 gram esrar maddesi, 23.42 gram bonzai ile 330 adet sentetik ecza ele geçirildi.

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