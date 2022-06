Vali Yılmaz: "Devletimiz yağışlardan zarar gören esnafımızın yanında" Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kuvvetli sağanak yağışta iş yerlerini su basan Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

Osmaniye’de etkili olan kuvvetli sağanak yağışta iş yerlerini su basan Küçük Sanayi Sitesi esnafına geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Vali Erdinç Yılmaz, “Olağanüstü bir yağış yaşadık. Bazı iş yerlerini su bastı. Zararın telafisi anlamında devletimiz her zaman esnafımızın yanındadır” dedi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, cuma günü akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışta iş yerlerini su basan Küçük Sanayi Sitesi esnafına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretinde sağanaktan dolayı zarar gören dükkanları gezen Vali Yılmaz, esnafla da sohbet ederek hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



“Olağanüstü bir yağış yaşadık”

Zararların telafisi için devletin her zaman esnafın yanında olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, “Cuma günü gerçekleşen aşırı yağıştan en çok etkilenen yer maalesef. Olağanüstü bir yağış yaşadık. Hamdolsun can kaybımız yok. Bazı yerlerde rögar kapaklarındaki tıkanmalardan ve aşırı yağıştan dolayı burada bazı iş yerlerini su bastı. Zararlarının telafisi anlamında devletimiz her zaman yanlarında, elimizden geleni yapacağız. Yapılması gereken çalışmaların tespit edilip giderilmesi anlamında gayret gösteriyoruz. Belediyemiz, diğer kurumlarımız altyapının iyileştirilmesi konusunda çalışmalarını yapıyorlar” diye konuştu.

Yapımı devam eden alt yapı çalışmasına da değinen Vali Erdinç Yılmaz, “Osmaniye Belediyemizin yağmur suları ile ilgili altyapı çalışmaları henüz tamamlanmadı, bunun da bilinmesini istiyorum. Bazen vatandaşlarımız haklı olarak, 'Hani alt yapı yapılmıştı, neden çalışmadı' diyorlar. Henüz o yeni yapılan sisteme geçilmedi. İnşallah onun en kısa sürede tamamlanması yönünde arkadaşlarımız gayret gösteriyorlar” dedi.

Öte yandan, sağanak yağışla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgarda evlerinin çatısı zarar gören aileyi de ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Vali Erdinç Yılmaz’a Belediye Başkan Vekili Mehmet Hulusi Akkuş, AFAD Müdürü Serhat Bulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü İrfan Remzi Yılmaz, İŞKUR Müdürü Ahmet Altunkaynak, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut ve Defterdar Yardımcısı Emin Temiz eşlik etti.

