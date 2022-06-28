7 Ocak Halk Oyunları ekibi bölge şampiyonu oldu

Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Halk Oyunları Topluluğu, Mersinde düzenlenen kulüpler arası halk oyunları bölge şampiyonasında küçükler kategorisi serbest dalda bölge şampiyonu oldu.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu işbirliğiyle, Edip Buran Spor Salonunda iki gün süreyle Adana Mersin, Nevşehir ve Osmaniye takımlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen yarışmalar sona erdi. Kulüplerarası Halk Oyunları Geleneksel Grup Yarışmaları sonunda dereceye giren gruplara ödülleri Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Yunus Özdemir tarafından verildi.

Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Halk Oyunları Topluluğu da küçükler kategorisi serbest dalda bölge şampiyonu, gençler kategorisinde ise bölge üçüncüsü oldu. Osmaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu’nun da takip ettiği yarışmalarda, dereceye giren 7 Ocak Halk Oyunları Topluluğu, Türkiye Şampiyonasında yarışacak.

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