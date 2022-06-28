Osmaniye'nin içme suyu ve kanalizasyon şebekesi ihalesi 30 Haziran'da

Osmaniye Belediyesi, 340 bin 962 metre içme suyu ve 470 bin 734 metre kanalizasyon şebekesi ihalesinin 30 Haziran’da yapılacağını duyurdu.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde gerçekleşecek olan Osmaniye merkez içme suyu ve kanalizasyon şebekesi yapım işi ihalesi 30 Haziran Perşembe günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılacak. İhale, Osmaniye Belediyesi kurumsal internet sayfası ve resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. İhale süreci tamamlandıktan sonra içme suyu ve kanalizasyon şebekesi yapım işi için vakit kaybetmeden ilk kazma vurulacak.

Osmaniye merkez içme suyu ve kanalizasyon şebekesi yapım işi tamamlandıktan sonra 340 bin 962 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı ve 470 bin 734 metre kanalizasyon şebeke hattı döşenmiş olacak. Osmaniye’nin geleceğini garanti altına alarak kent tarihinin dönüm noktası olarak adlandırılabilecek içme suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmalarının bitmesiyle birlikte şehrin alt yapısından kaynaklı yaşanan sorunların tamamının konunun uzmanları tarafından ortadan kalkacağı öngörülüyor.

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