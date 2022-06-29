Dereye düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dereye düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dereye keçi düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik tedbirlerini alan ekipler merdivenle dereye indi. Ardından beline bağlanan iple keçi mahsur kaldığı dereden yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunda çıkarıldı.

Dereden çıkarılan keçi sahibine teslim edildi.

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