7 yıl önce motosiklet kazasında ölen kardeşiyle aynı kaderi paylaştı



Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE´nin Kadirli ilçesinde freni boşalan kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Cengizhan Kocaoğlu (33), hayatını kaybetti. Kocaoğlu'nun 2015 yılında kardeşi 21 yaşındaki Kenan Kocaoğlu'nun da aynı yolda motosikletle karıştığı kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında KadirliAndırın karayolu Asri Mezarlık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre S.Y., 01 DM 768 plakalı kamyonuyla Andırın'dan Kadirli kent merkezi istikametine seyir halindeyken aracın freni boşaldı. Rampadan inen kamyonun direksiyon kontrolünü yitiren S.Y., önce 01 YP 426 plakalı kapalı kasa minibüse, ardından kırmızı ışıkta bekleyen Cengizhan Kocaoğlu yönetimindeki 80 ACC 428 plakalı motosiklete çarptı.

HATAYINI KAYBETTİ

Motosiklet kamyonun altında yaklaşık 250 metre sürüklenirken, kamyon trafik ışıklarında bekleyen 53 ED 107 plakalı ve 80 ABC 416 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Cengizhan Kocaoğlu, hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kocaoğlu'nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü S.Y. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

KARDEŞİYLE AYNI KADERİ YAŞADI

Cengizhan Kocaoğlu'nun kardeşi Kenan Kocaoğlu ile aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Kenan Kocaoğlu'nun da 1 Kasım 2015'te motosikletiyle karıştığı kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2022-06-30 18:36:22



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