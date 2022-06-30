Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde rampa aşağı inerken kontrolden çıkan kamyon, 3 araca ve motosikletliye çarptı. Kazada kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Ölen motosikletlinin kardeşinin de 7 yıl önce motosikletiyle yaptığı kazada öldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, KadirliAndırın yolu üzeri Asri mezarlık kavşağındaki rampada iniş aşağı seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 01 DM 768 plakalı kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç önce bir pikaba ardından da kırmızı ışıkta bekleyen Cengizhan Kocaoğlu'nun kullandığı 80 ACC 428 plakalı motosiklete çarptı. Durmayan kamyon yolda kontrolsüz şekilde ilerlerken yaklaşık 2 km uzaklıktaki kırmızı ışıkta bekleyen 53 ED 107 plakalı ve 80 ABC 416 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Cengizhan Kocaoğlu feci şekilde hayatını kaybederken araçlarda bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Cengizhan Kocaoğlu’nun kardeşi Kerem Kocaoğlu’nun Kadirli ilçesine bağlı Akarca mevkiinde Kasım 2015 yılında kullandığı motosikletle kaza yapması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi

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