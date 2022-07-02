Osmaniye'de geçici barınma merkezinden kaçan 35 göçmenden 24'ü yakalandı (2)

Asgari ücret ne kadar artacak?

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FİRAR EDENLERİN HEPSİ YAKALANDIOsmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nden firar eden 35 kişinin tamamının yakalandığını duyurdu. (DHA)FOTOĞARFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL

2022-07-02 04:09:56



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