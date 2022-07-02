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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de alt yapı yatırımı hayata geçiyor

İHA

Osmaniye’de alt yapı yatırımı hayata geçiyor

Osmaniye Belediyesi tarafından hazırlanan proje çerçevesinde Merkez İçme Suyu ve Kanalizasyon Yapımı ihalesi yapıldı.
Osmaniye'nin alt yapısı önümüzdeki 50 yıllık projeksiyona göre yenileniyor. Belediye tarafından yapılan proje çerçevesinde yapımına başlanacak olan Merkez İçme Suyu ve Kanalizasyon Yapımı ihalesi Meclis Salonunda canlı yayınla yapıldı.
İhalenin Osmaniye’ye hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Kadir Kara, “Osmaniye’nin geleceği için büyük bir adım atılmıştır, bugün tarihi bir gündür. Şehrimizin yıllardır beklediği ve elzem olan bir hizmetin ihalesi gerçekleştirildi. Bu hizmet uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız Osmaniye’nin alt yapı sorunlarının çözülmesiyle ilgili olarak toplam 340 bin 962 metre yeni içme suyu şebekesi ve 470 bin 734 metre yeni kanalizasyon şebekesi inşaatının yapımını ihtiva etmektedir. Osmaniye’miz için hayırlı ve uğurlu bir şekilde sonuçlanmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Elbette bu süreç içerisinde bir takım sıkıntılar yaşayacağız. Ancak cefa olmadan sefa olmaz. Gelecek nesillere iyi bir Osmaniye bırakabilmek adına bu alt yapıyı yapmak zorundayız. Bu yatırımın şehrimize kazandırılması konusunda büyük uğraşlar verdik. Finansmanı konusunda Dünya Bankası, Japon Kalkınma Bankası ve Avrupa Kalkınma Bankasından ciddi anlamda büyük destekler ve hibeler aldık. Alt yapı hizmetleri için sağladığımız finansın yarısı hibe yarısı kredi şeklindedir. Şehrimiz için büyük bir hizmet olan alt yapı yatırımları konusunda bizlere destek veren Genel Başkanımız, hemşerimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi başta olmak üzere milletvekillerimize, belediye meclis üyelerimize ve hükümetimize bütün Osmaniyeli hemşerilerim adına en kalbi şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bu hizmetin Osmaniye’miz için en kısa sürede bitirilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade ediyor bütün Osmaniyeli hemşerilerime selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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