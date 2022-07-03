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Osmaniye’de ‘Karacaoğlan Türkü Festivali’ Bu yıl 1’incisi düzenlenen festivalde ünlü ozanlar Aşık Feymani ve Gül Ahmet Yiğit türküler seslendirdi

İHA

Osmaniye’de ‘Karacaoğlan Türkü Festivali’ Bu yıl 1’incisi düzenlenen festivalde ünlü ozanlar Aşık Feymani ve Gül Ahmet Yiğit türküler seslendirdi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bu yıl 1’incisi düzenlenen Karacaoğlan Türkü Festivali'nde ünlü ozanlar Aşık Feymani ve Gül Ahmet Yiğit dinleyenleri türküleriyle mest etti.
Osmaniye Valiliği tarafından Düziçi Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen Karacaoğlan Türkü Festivali, Farsak köyü Hoğdu Yaylası'nda Karacaoğlan adına yaptırılan kuş bakışı saz görünümlü anıt mezarın olduğu alanda gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu festivalde Aşık Feymani ve Gül Ahmet Yiğit gibi ozanlar türkülerini seslendirdi.
Festivalin açılışında konuşan Vali Erdinç Yılmaz, “Ünlü halk ozanımız Karacaoğlan, türkülere konu olan şiirleriyle gönüllerde taht kurmuş bir efsanedir. Güzelleri över, yiğitleri metheder. Dert ortağı, can yoldaşı dağlara seslenir. Onun dörtlükleri Anadolu’nun mis kokan çiçekleriyle süslüdür. Torosların nergisi, sümbülü, menekşesi şiirlerine renk, dizelerine biçim verir. Ünlü Halk Ozanımızın anılarını yaşatmak amacıyla Düziçi ilçemizin Farsak köyünde yer alan Hoğdu Yaylası'na anıt mezar yaptırdık. Kuş bakışı saz şekli görüntüsüne sahip olan anıtın kenarını çevreleyen sütunlarda ozanımızın şiirlerinin ana teması olan aşk, doğa, ayrılık, gurbet ve sıla özlemini içeren eserleri yer alırken, ölüm teması ise kendi mezarını simgelemektedir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından ünlü ozanlar Aşık Feymani ve Gül Ahmet Yiğit türküler seslendirdi.

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