Osmaniye’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Osmaniye’de özel bir hastanenin önünde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı.

Olay, Alibeyli Mahallesi’ndeki özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenilemeyen bir nedenden dolayı R.A. ile A.K. isimli şahıslar sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.A. yanında bulundurduğu tüfekle A.K.’ye ateş etti. Yaralanan A.K. olayın önünde gerçekleştiği hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli R.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.