2 kuzenden 2 gündür haber alınamıyor (2)

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EVLERİNE DÖNDÜLER

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sebze halinde çalışan babasının yanına gitmek için birlikte yola çıktığı kuzeni Rıdvan Bodur (14) ile ortadan kaybolan Ahmet Buğra Akboğa (16), belediye hoparlöründen yapılan anonslar sonrası evlerine döndü. İki kuzenin, arkadaşlarının ilçedeki evinde kaldığı ortaya çıktı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2022-07-04 17:47:11



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