Kadirli’de gece gündüz haşereyle mücadele

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Kadirli Belediyesi’nin sinek ve zararlı haşere gruplarına karşı sürdürdüğü mücadele çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Kadirli Belediyesi’ne bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri belediye sınırları içerisinde yer alan göletler, havuzlar, rögar kapakları, bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, fosseptikler, menfezler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar ve çöp konteynerleri gibi yerlerde haşere ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Sahadaki ekipler, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı biyosidal ürünlerle organize ettiği ilaçlama planında ilçe merkezinde de gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan yaptığı açıklamada, “Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından haşere ile mücadelede ilçemiz genelinde ilaçlama çalışması devam ediyor. Çalışmalarımız periyodik olarak devam edecek” dedi.

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