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Osmaniye’de 10 gündür kayıp olan Ömer’i ailesi her yerde arıyor Amca Ömer Ükünç: “Kurban bayramını acı bir haberle geçirmeyelim” Baba Yusuf Ükünç: “Çocuğumun bulunmasını istiyorum”

İHA

Osmaniye'de yaklaşık 10 gün önce evinden ayrılan ve kaybolduğu ihtimali üzerinde durulan 16 yaşındaki Ömer Ükünç'ü ailesi her yerde arıyor. Kurban bayramı öncesi acı bir haber almak istemediklerini dile getiren aile bireyleri, Ömer'i görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi.

Osmaniye’de 10 gündür kayıp olan Ömer’i ailesi her yerde arıyor Amca Ömer Ükünç: “Kurban bayramını acı bir haberle geçirmeyelim” Baba Yusuf Ükünç: “Çocuğumun bulunmasını istiyorum”

Osmaniye’de yaklaşık 10 gün önce evinden ayrılan ve kaybolduğu ihtimali üzerinde durulan 16 yaşındaki Ömer Ükünç’ü ailesi her yerde arıyor. Kurban bayramı öncesi acı bir haber almak istemediklerini dile getiren aile bireyleri, Ömer’i görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi.
Osmaniye merkez Yunus Emre Mahallesi’ndeki evlerinden yaklaşık 10 gün önce çıkıp giden 16 yaşındaki Ömer Ükünç’ü ailesi her yerde arıyor. Küçüklüğünde geçirdiği trafik kazasından dolayı yaşadığı travma nedeniyle kendisini idrak etmekte zorlanan Ömer’in kaybolduğu ihtimali üzerinde durulurken aile polis ve jandarmaya da kayıp başvurusunda bulundu. Osmaniye genelinde aranan Ömer’den herhangi bir ize rastlanmadığı ifade eden aile bireyleri canından şüphe duyduklarını ve kurban bayramını acı bir haberle geçirmek istemediklerini söylediler.

“Kurban bayramını acı bir haberle geçirmeyelim”
Canından şüphe ettiklerini belirten amca Ömer Ükünç, “Yeğenim Ömer 10 gündür kayıp. Bundan dolayı karakola ve jandarmaya kayıp olduğu bilgisini verdik. Şuanda da biz onu her yerde arıyoruz. Daha önceden de evden gitmişti. 35 gün sonra biz kendisini bulabiliyorduk. Bu defa gidişi uzun sürdüğü için canından endişe etmeye başladık. Küçüklüğünde geçirdiği trafik kazasında kafa travması yaşamıştı. Bundan dolayı hafızasında gidip gelmeler var. Bazen kendisini tanıtamıyor. Kendisini tanıtamadığı için ailesi olarak endişeliyiz. Başına bir iş mi geldi bir şey mi oldu diye sorup duruyoruz. Artık canında şüphe etmeye başladık. Sağ mı değil mi şüphe etmeye başladık. Kendisini ait herhangi bir iz yok. Ailesi ile de bir problemi yok. Akli dengesinde sıkıntı olduğu için çocuk bazen evi terk edebiliyor anca bu defa 10 gündür perişan haldeyiz. Her yeri aradık. Aramadığımız bir yer kalmadı. Güvenlik güçleri bir yandan biz bir yandan her yer de arıyoruz. Halen kendisinden de bir haber alamadık. Görenler duyanlar bizlere yardımcı olurlarsa seviniriz. Kurban bayramını acı bir haberle geçirmeyelim” diye konuştu.

“Çocuğumun bulunmasını istiyorum”
Gören ve duyanların kendisine ulaşmasını istediğini ifade eden baba Yusuf Ükünç, “Jandarmaya ve polislere haber verdim. Oğlumun bayram günü bulunasını istiyorum. Kendisi 10 gündür kayıp. Bulunmasını istiyorum. Onu canımdan çok seviyorum. 10 gündür polis, jandarma ve biz arıyoruz. Halen bulamadık. Yatamıyorum. Uykum gelmiyor. Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Gören duyan olursa bizlere haber versinler” dedi.

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