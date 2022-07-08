Kurban pazarında kıran kırana pazarlıklar Bayrama 1 gün kala kurbanlık pazarına akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban pazarında kıran kırana pazarlıklar Bayrama 1 gün kala kurbanlık pazarına akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

İHA

Kurban pazarında kıran kırana pazarlıklar Bayrama 1 gün kala kurbanlık pazarına akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bayrama son 1 gün kala kurbanlık pazarına akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı'na bir gün kala kurbanlık hayvan almak isteyen vatandaşlar pazara akın etti. Geçen yıl kilosu 30 TL civarında olan kurbanlıkların bu yıl kilosunun 65 TL civarında olması hem satıcıları hem de alıcıları zorladı. En iyi kurbanlığı almak için pazarı baştan sona dolaşan alıcılar gözlerine kestirdikleri kurbanlıkları almak için kıyasıya pazarlığa tutuştu. Sıkılan eller dakikalarca sallanırken, sonuç alınamayan pazarlıklarda ise orta yolu bulmak için başka vatandaşlar devreye girdi. Alıcı ile satıcının pazarlığı bırakmaması için üçüncü el olarak orta yolu bulan vatandaşlar alıcıya ve satıcıya hayırlı olması için kıyasıya geçen pazarlıklara yardımcı oldu.
Kurban pazarının yavaş yavaş hareketlenmeye başlandığını ifade eden kurbanlık satıcısı, “Kısmet oluşa kurbanlıkları bitireceğiz. Geçen yıl kilosu 30 lira civarında olan kurbanlıkların bu yıl ortalama kilosu 65 liradan satılıyor. Yem çok pahalı olduğu için fiyatlar da yükseldi. Pazarda da hareketlenme yavaş yavaş olmaya başladı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Osmaniye Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı
Osmaniye’de 10 gündür kayıp olan Ömer’i ailesi her yerde arıyor Amca Ömer Ükünç: “Kurban bayramını acı bir haberle geçirmeyelim” Baba Yusuf Ükünç: “Çocuğumun bulunmasını istiyorum”
YEREL HABERLER Osmaniye’de 10 gündür kayıp olan Ömer’i ailesi her ...
Elini yıkamak isterken sulama kanalına düşerek boğuldu
YEREL HABERLER Elini yıkamak isterken sulama kanalına düşerek ...
Sulama kanalına düşen genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen genç hayatını kaybetti
CHP'li Gökçen: Parti olarak her zamankinden daha fazla çalışıyoruz
YEREL HABERLER CHP'li Gökçen: Parti olarak her zamankinden daha ...
Irak’ta tutuklanan işçinin ailesi oğullarının serbest bırakılmasını bekliyor
YEREL HABERLER Irak’ta tutuklanan işçinin ailesi oğullarının serbest ...
Zorkun Yaylası’nda yol bakım ve asfaltlama çalışmaları
YEREL HABERLER Zorkun Yaylası’nda yol bakım ve asfaltlama ...
Osmaniye’de ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de ormanlık alanlara giriş çıkışlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.