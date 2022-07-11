Geceyi aydınlatan şişkin ay görsel şölen sundu

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Osmaniye’de geceyi aydınlatan şişkin ay seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu.

Ayın evreleri olan ilk dördün ile dolunay arasında oluşan şişkin ay Osmaniye semalarında görsel şölen sundu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran şişkin ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Ayın ilk dördün hali gökyüzünde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti.

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